Inspeccionen 105 locals a Barcelona per combatre la venda de productes robats

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han inspeccionat 105 locals de compravenda a la ciutat de Barcelona per impedir la venda de productes robats, informen aquest dissabte en un comunicat.

El 9 d'abril es van investigar 52 locals de compravenda d'or, dels quals 10 han estat denunciats per diversos incompliments legals.

Aquell dia es va intervenir una polsera, que havia estat venuda per una persona multirreincident, i unes joies, perquè se n'analitzi la procedència i la possible relació amb activitats criminals.

El 18 d'abril es van investigar 53 locals de compravenda de productes de segona mà on es van intervenir 5 mòbils robats i 100 d'alta gamma dels quals no s'ha pogut justificar la procedència, al districte de Ciutat Vella, i al de Nou Barris s'ha localitzat un mòbil que es va denunciar com a robat.

A més, els inspectors de treball van acompanyar els Mossos aquell dia i han denunciat 7 locals per no tenir registres de jornada laboral i 13 per no tenir contracte o presentar irregularitats.