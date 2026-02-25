Sis membres del CESID "van participar activament" en el 23-F i van provar d'encobrir-ho

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Sis membres de l'Agrupació Operativa de Missions Especials (AOME) del CESID, antecedent del CNI, "van participar activament" en l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981 i van provar encobrir-ho, segons els documents desclassificats pel Govern central sobre l'intent colpista.
Segons el document, desclassificat pel Ministeri de Defensa, els sis agents "o bé coneixien els fets abans del 23 de febrer" o "van planificar un suport operatiu que van executar" i "posteriorment van provar d'encobrir la seva participació activant una operació que justifiqués els seus moviments" durant aquell dia.
La documentació esmenta el capità García Almenta, el capità Gómez Iglesias, el sergent Miguel Sales, el cap Monge Segura i el cap Moya Gómez, i diu que "coneixien els fets concrets abans que ocorreguessin". A més, s'al·ludeix al comandant José Luis Cortina, que dirigia la unitat d'elit del CESID i que va ser absolt en el judici del 23-F. Es llegeix que "no està comprovat" que en sabés res, "però hi ha indicis que va ser així".