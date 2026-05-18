El docents demanen no donar suport a un pressupost que no prevegi "revertir" la situació educativa

Mantenen la manifestació d'aquest dilluns fins a la Conselleria malgrat la pluja
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius han exigit als grups del Parlament que no signin cap acord de pressupostos de la Generalitat que no prevegi les partides necessàries per "revertir" la situació actual de l'educació a Catalunya, i han demanat a la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, que vagi a la reunió de dimecres amb una proposta.
En unes declaracions als periodistes, abans d'iniciar la manifestació a Barcelona, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha recordat que s'està en context d'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, "crucial i que ha de posar en valor aquesta lluita i situar l'educació com una línia vermella".
"L'educació catalana té moltes carències i els treballadors que la sustenten pateixen una pèrdua de condicions laborals des de fa anys", i ha demanat a tots els grups parlamentaris que no signin uns pressupostos que no reverteixin la crisi educativa, diu.
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha recordat que es manifesten perquè els retornin la pèrdua de poder adquisitiu, el deute dels sexennis i altres reclamacions, i critica que el Govern està sent "irresponsable".
"Està jugant al joc del desgast del col·lectiu i la mobilització. Som a la segona setmana de vaga. En vindrà una tercera. Quin dia s'aturarà i posaran sobre la taula una oferta substancial?", s'ha preguntat.
PER UNS PRESSUPOSTOS EDUCATIUS
Ingrid Chavarria, de la CGT Ensenyament, ha fet una crida als grups parlamentaris que defensen l'educació publica que en aquests pressupostos es faci "pressió per uns pressupostos educatius en comptes d'uns pressupostos repressius".
"Que es faci costat a l'educació pública, la de tots i no només per als docents, sinó per a tots els col·lectius que conformen l'educació publica", remarca.
Marc Martorell, de La Intersindical, ha criticat la hipocresia dels grups que durant mesos els han fet costat en les reclamacions docents i ara sembla que donaran suport als pressupostos.
A més a més, ha recordat que també s'estan mobilitzant per la immersió lingüística, aquest model sobre el qual "hi ha una amenaça" i que s'ha de defensar.