La Sagrada Família reobre després d'aixecar-se el bloqueig dels docents

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona ha reobert aquest dilluns cap a les 11 hores l'accés a la basílica a visitants i treballadors després d'aixecar-se el bloqueig dels docents en vaga, que ha durat unes 2 hores, des de les 9 fins a les 11.
Fonts del patronat del temple han explicat a Europa Press que durant el bloqueig s'ha retornat els diners de les entrades als visitants, tot i que no han especificat el nombre d'afectats.
En el cinquè dia de vaga de professors, els docents s'han concentrat des de primera hora davant la Sagrada Família amb pupitres i cadires per reclamar millores laborals i salarials.