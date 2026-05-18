Ustec demana per carta als diputats catalans uns pressupostos que resolguin el "conflicte educatiu"

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Ustec·Stes, sindicat majoritari de l'educació a Catalunya, ha enviat aquest dilluns una carta als diputats del Parlament en la qual reclama la seva intervenció perquè els pròxims pressupostos de la Generalitat incorporin "les partides necessàries per donar resposta al conflicte educatiu".
Amb aquesta carta, a la qual ha tingut accés Europa Press, el sindicat assegura que respon a ERC i els Comuns, que aquest diumenge es van pronunciar sobre si condicionarien la negociació dels comptes a resoldre aquest conflicte, i totes dues formacions van remarcar la importància de tenir nous pressupostos.
Asseguren que "no es pot parlar amb un veritable acord de país per a l'educació si els pressupostos no recullen les necessitats dels centres en les reivindicacions del personal docent i educatiu", i demana als grups que no facilitin l'aprovació d'uns comptes que no incorporin compromisos concrets en matèria educativa.
Concretament, reclamen que s'incorporin compromisos en matèria de millora salarial, reforç de plantilles, reducció de ràtios, reducció de burocràcia i el "desplegament d'un veritable pla de xoc per a l'educació inclusiva".
Ustec·Stes defensa que més de 100.000 persones s'han mobilitzat a Catalunya els últims mesos en defensa de l'educació pública i insisteix que "els pressupostos han de servir per resoldre el conflicte, no per deixar-lo enquistat".