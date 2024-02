La denunciant de Dani Alves es ratifica en el judici en una declaració a porta tancada

Una amiga que l'acompanyava a la discoteca relata al tribunal l'"actitud bavosa" del jugador

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La jove que va denunciar el futbolista Dani Alves per presumptament agredir-la sexualment al lavabo d'una discoteca ha ratificat la seva versió aquest dilluns en el judici que ha començat a l'Audiència de Barcelona, en una declaració que ha durat aproximadament una hora i quart que s'ha fet a porta tancada per preservar la seva intimitat.

En el moment de declarar, el tribunal ha fet sortir de la sala el públic (hi havia alguns familiars del jugador) i tampoc no l'han pogut escoltar els periodistes que segueixen el judici.

La declaració s'ha gravat perquè quedi preservada com a prova i, per evitar que es pugui desvelar la identitat de la noia si més endavant es filtra la declaració, s'ha fet amb veu i imatge distorsionades.

A continuació ha declarat una amiga de la denunciant, que juntament amb la seva cosina va estar amb ella a la discoteca Sutton la nit en la qual va ser agredida sexualment.

L'amiga de la denunciant ha explicat que Alves i el seu amic van insistir que anessin a la seva taula, on ja hi havia dues noies més, i quan finalment hi van accedir va notar en el jugador una "actitud bavosa".

"En el moment que el vaig saludar, per fer-li un petó em va agafar la cara, i per fer-li el segon petó no vaig poder perquè m'estava agafant molt, amb una actitud bavosa. Tenia la mà per l'esquena i la va baixar, gairebé em toca el cul", ha explicat la jove sobre el seu primer contacte amb Alves.

També ha explicat que la cosina de la denunciant, que també va sortir de festa amb elles aquella nit, després de saludar Alves se li va acostar i li va dir: "M'acaba de tocar tot el cony".

"NO EM CREURAN"

Al cap d'una estona, el jugador se'n va anar cap a unes escales --on ella no sabia que hi havia un lavabo-- i la víctima el va seguir; uns minuts després, la cosina de la denunciant la va avisar amb un missatge que "una cosa dolenta havia passat" i la víctima necessitava anar-se'n.

"S'agafava les mans i deia: 'M'ha fet molt mal, s'ha corregut a dins'", i ha recordat que no va saber com reaccionar, només plorar amb ella i animar-la a denunciar mentre els treballadors de la discoteca van activar el protocol d'agressions sexuals.

L'amiga de la denunciant també ha recordat com ella i la seva cosina la van encoratjar a presentar una denúncia: "Li vam dir que havia de denunciar. Ella només deia 'Es pensaran que això ho faig per diners'. Jo intentava calmar-la en tot moment perquè ella se'n volia anar a casa. 'No em creuran', repetia".

"Ens va costar horrors que denunciés. No volia. Estava en xoc", ha afegit, i ha relatat textualment que actualment està molt malament, ha perdut moltíssim pes, està ansiosa, ha reduït el seu cercle d'amics, i a qualsevol lloc pensa que l'estan mirant, fent-li fotos o seguint.

Durant el seu torn, l'advocada d'Alves, Inés Guardiola, ha preguntat a la testimoni si la denunciant sovint tenia sexe amb desconeguts i, per mirar de posar en dubte l'explicació de la víctima, li ha preguntat si recordava que en un primer moment va explicar que l'agressió va consistir en tocaments, a la qual cosa la testimoni ha dit no recordar aquests detalls.

També ha explicat que la seva amiga rep tractament psicològic des de l'agressió i psiquiàtric des que la mare del futbolista, Lúcia Alves, va publicar unes imatges seves per les xarxes socials, en una publicació que ja ha retirat després de ser denunciada.