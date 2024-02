Dani Alves declararà dimecres al final del judici acusat d'agressió sexual

El tribunal rebutja suspendre la vista i no veu "cap anomalia" ni indefensió

El futbolista Dani Alves declararà dimecres, un cop exposades totes les proves en el judici que ha començat aquest dilluns i en el qual està acusat de presumptament agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton de Barcelona.

El tribunal no ha acceptat la petició de l'advocada de la defensa, Inés Guardiola, que ho ha plantejat durant el tràmit de qüestions prèvies aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona.

Els magistrats també han rebutjat suspendre el judici perquè no veuen "cap anomalia a priori determinant d'una indefensió" o de vulneració de drets pel procediment ni la seva cobertura mediàtica, cosa que argumentaran més extensament en la sentència.

Per preservar la intimitat de la víctima, el tribunal ha acordat que la declaració de la denunciant, que ha començat uns minuts després de les 13 hores, es faci a porta tancada i que l'enregistrament judicial per conservar-la com a prova es faci amb la veu i la imatge distorsionades: la defensa s'ha oposat a aquesta mesura però els jutges han ratificat la decisió.

"UN DRET PRIVILEGIAT"

També durant aquesta fase inicial del judici, l'advocada de l'acusació particular, Ester García, ha replicat als arguments de la defensa sobre una suposada vulneració del dret a la presumpció d'innocència d'Alves per publicacions en els mitjans de comunicació.

García ha recordat que el futbolista va concedir una entrevista a 'La Vanguardia', en la qual va dir sobre la denunciant: "Continuo sense saber per què ha fet tot això, però la perdono".

"Sembla que la defensa el que sol·licita és que hi hagi un dret privilegiat cap al processat", ha criticat l'advocada de la denunciant, i ha retret que la defensa ara al·legui vulneració de drets sense haver presentat un recurs durant la fase d'instrucció.

"OFEGADA" SITUACIÓ ECONÒMICA

En la seva intervenció durant les qüestions prèvies, la fiscal ha contradit els arguments de la defensa sobre una suposada indefensió durant la instrucció de la causa.

La fiscal també ha rebutjat que el "judici paral·lel" al qual ha al·ludit l'advocada d'Alves hagi minvat el seu dret a la presumpció d'innocència o a un jutge imparcial.

També ha posat en qüestió amb quina finalitat la defensa ha plantejat una "ofegada situació econòmica" del futbolista, i ha recordat que en la causa consta el salari que cobrava com a jugador del Pumas.