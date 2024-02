La cosina de la víctima d'Alves declara que es va sentir incòmoda: "Em va tocar la zona íntima"

Assegura que la denunciant "està malament" i ha deixat la feina



BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La cosina de la víctima de la presumpta agressió sexual per part de Dani Alves, que juntament amb una amiga va estar amb ella la nit de la violació a la discoteca, ha relatat que es va sentir incòmoda: "Ballaven molt a prop. Em va posar la mà i em va tocar la zona íntima".

El judici ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, en què també ha declarat la víctima a porta tancada i l'altra amiga amb la qual van sortir de festa aquella nit.

"Sé que a la denunciant li va posar la mà a la zona íntima també. Jo em vaig separar perquè ho havia intentat amb una i amb una altra, i va venir la meva cosina i em va dir que ell li insistia molt en què anessin a algun lloc i ella no hi volia anar", ha afegit.

Ha relatat que va veure Alves dirigir-se a una porta --que pensava que era una sortida a l'exterior-- i que va estar esperant la víctima, i que ella mateixa li va dir que anés a parlar amb ell.

LA VÍCTIMA VA SORTIR AMB "MOLT MALA CARA"

La testimoni ha dit que es va quedar tot sol amb un amic d'Alves i que van estar parlant i es van donar l'Instagram i, al cap d'uns minuts, va veure que s'obria la porta i va sortir el futbolista, però la seva cosina va trigar uns minuts i va veure que "tenia molt mala cara".

"Li vaig preguntar si estava bé i si volia que ens n'anéssim, i ella em va dir que necessitava anar-se'n. Ens en vam anar i jo vaig escriure a la meva amiga per dir-li que (la víctima) necessitava anar-se'n. Només em va dir que li havia fet molt mal, que s'havia corregut a dins", ha sostingut.

Els treballadors de la discoteca van activar el protocol d'agressions sexuals i les van apartar a una sala fins que van venir els sanitaris i les van portar a l'Hospital Clínic de Barcelona.

També ha manifestat que l'amic d'Alves li va escriure per Instagram a les 5 hores i li va dir que estava content de conèixer-la i que "si necessitava qualsevol cosa, allà hi seria", i ella va voler ser simpàtica i li va contestar amb un missatge de 'bon any', tot i que va acabar deixant-lo de seguir.

"NO PODIA NI PARLAR DEL TEMA"

Ha explicat textualment que la mateixa nit dels fets la víctima no podia ni parlar del tema, ni ella mateixa es creia el que li havia passat --en les seves paraules--, i que des d'aleshores pren antidepressius, no treballa i amb prou feines surt de casa: "Plorem dia sí, dia no. Està malament".

Sobre si van reconèixer el futbolista, la testimoni ha dit que el jugador va dir a la víctima que era jugador de petanca, tot i que van saber que era jugador de futbol perquè altres persones del VIP li ho van dir; el va buscar a Internet, "però no hi havia cobertura".

També ha negat veure el risc que anés a passar alguna cosa quan Alves i la seva cosina van entrar a l'altra habitació --que va resultar ser un lavabo--, ja que "si no, no li hauria dit que anés a parlar amb ell".