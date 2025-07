També promet un pacte nacional de l'aigua, un pla d'habitatge reforçar la seguretat, donar més metges a Espanya o una llei de llengües

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentat aquest diumenge el seu decàleg de tasques prioritàries si arriba al Palau de La Moncloa que aplicarà en els seus primers cent dies de govern, començant per un pla de regeneració democràtica que recuperi l'estat de dret. A més, s'ha compromès a reduir la immigració il·legal, abaixar els impostos, impulsar un pacte nacional de l'aigua i aprovar un pla d'habitatge.

A més, Feijóo ha avançat que apostarà per donar a Espanya més metges, reforçar la seguretat, aclarir la política de defensa, i aprovar una llei de llengües per "garantir" que tots els nens espanyols puguin ser educats en espanyol.

"Jo no prometré mai impossibles. De messianisme sense escrúpols, ja n'hem tingut prou. El que sí que garanteixo és no equivocar-me de prioritats", ha declarat Feijóo en el seu discurs de clausura del XXI Congrés Nacional que el PP ha celebrat aquest cap de setmana a Ifema, en què ha estat reelegit president del partit amb el 99,24% dels vots.

En enumerar el seu decàleg de govern, Feijóo ha començat per la regeneració democràtica per "recuperar l'estat de dret". "No entraré a La Moncloa sense portar sota el braç les propostes normatives per poder desenvolupar des del primer dia un pla de regeneració democràtica al nostre país. És el més urgent", ha dit.

"A ESPANYA FALTEN HABITATGES I SE'N FARAN"

En segon lloc, ha subratllat que a Espanya "falten habitatges i se'n faran" i ha avançat que per això el pla d'habitatge "s'aprovarà també en el primer Consell de Ministres i es començarà a aplicar immediatament". "Ja n'hi ha prou de vendre cases que només són fum. I n'hi ha prou que els que tenen un accés més fàcil a un habitatge siguin els okupes", ha postil·lat.

En tercer lloc, ha apostat per "alleujar" la pressió fiscal que pateixen les famílies i les empreses; ja que, a parer seu, "no hi ha economia forta si els ciutadans estan ofegats". "El problema d'Espanya no és que recapti poc. És que es gasta i es gestiona malament", ha dit, per comprometre's a "revisar cadascuna de les 97 pujades d'impostos que s'han fet aquests anys".

En quart lloc, ha destacat que ha de valer la pena treballar i per això "el subsidi no pot competir amb l'ocupació". "El subsidi ha de ser xarxa per aixecar-se, no ancora per quedar-se quiet. L'esforç ha de comptar", ha advertit.

UN PLA NACIONAL DE L'AIGUA

Feijóo ha assegurat que cal aspirar a continuar apujant el salari mínim, de la mà dels treballadors i amb acord amb les empreses, però ha recalcat que "l'objectiu més ambiciós és apujar el salari mitjà". "Aquest és l'objectiu de debò, l'objectiu difícil, el complicat, aquest és l'objectiu que no pot redactar en una llei. Per descomptat que apujarem el salari mínim, però apujarem el salari mitjà", ha apuntat.

En cinquè lloc, ha apostat per donar més metges a Espanya. A parer seu, calen metges a Espanya i "ningú pot erigir-se a capdavantera dels serveis públics sense afrontar la principal carència de l'estat de benestar".

Feijóo ha subratllat, en sisè lloc, que a Espanya també cal una política d'aigua i ha assegurat que "fa massa temps que no es fa res perquè n'hi hagi". "Espanya tindrà un pla nacional de l'aigua. Necessitem un pla nacional perquè hi ha aigua. Hem de treballar units i hi ha visió d'Estat. I quan hi arribem, l'hi haurà", ha garantit.

IMMIGRACIÓ IL·LEGAL: "NO MIRARÉ CAP A UNA ALTRA BANDA"

Feijóo s'ha compromès a reduir la immigració il·legal. "Sembla raonable, no? Per què no hauríem de reduir el que és il·legal? Per què hauria de tenir garanties el que és il·legal? Per què hauria de tenir drets el que és il·legal?", s'ha preguntat, per deixar clar que no "mirarà cap a una altra banda" ni "simplificarà un problema complex".

El líder del PP ha admès que, sense la immigració, Espanya seria un país "encara més envellit". "No ens confonguem. I per això Espanya ha de ser un país obert. Però no un país ingenu", ha manifestat.

Feijóo ha rebutjat el "discurs d'odi" i ha avisat que "no pot implicar silenci ni descontrol". "Però de la mateixa manera que rebutgem el discurs d'odi, això no significa que aquí valgui tot. El respecte és el mínim exigible. I la convivència es treballa amb normes, amb ordre i amb control", ha recalcat, collint una llarga ovació dels assistents al congrés del PP.

Com a vuitè compromís, Feijóo ha citat el de "reforçar la seguretat" perquè "no hi ha convivència sense seguretat". Es tracta, ha prosseguit, de tenir seguretat per "caminar tranquils" pel carrer i a la llar. A més, ha demanat seguretat per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, que "mereixen recursos, reconeixement i autoritat".

En novena posició, el líder del PP ha defensat "aclarir la política de Defensa". "A mi m'agradaria dir-vos fins a l'última xifra d'aquesta qüestió, però en tres anys, per primera vegada en la democràcia espanyola, el govern no ha parlat amb el principal partit d'Espanya ni de política exterior ni de política de defensa", s'ha queixat.

GARANTIR QUE ELS NENS SIGUIN EDUCATS EN ESPANYOL

Dit això, ha assenyalat que, si arriba a La Moncloa, "Espanya serà ferma en els seus interessos i fiable en els seus acords". Espanya ha de ser exigent. Mai dòcil. Però per ser exigent s'ha de complir el que es promet. I s'ha de tenir un compromís inequívoc amb la pau i la democràcia", ha ressaltat.

Finalment, ha promès una llei de llengües per garantir l'ensenyament en l'idioma comú a tot Espanya, "respectant per descomptat les llengües cooficials". Es tracta, ha dit, d'"aconseguir aquest equilibri i aquesta cordialitat". "Totes les llengües són d'Espanya hi ha alguns que diuen que no. Com que no?. Per això cal garantir que tots els nens espanyols puguin ser educats en espanyol", ha subratllat.