Ayuso assegura que és el moment de Feijóo i demana als espanyols agafar "el martell" per derrocar "el mur" de Sánchez

"Aquest mur no caurà sol, cal enderrocar-lo, com el mur de Berlín", defensa

MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest diumenge que ara és el moment del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha demanat als espanyols que agafin "el seu pic i el seu martell" per enderrocar "el mur" de Pedro Sánchez.

En el seu discurs en la jornada de clausura del XXI Congrés Nacional Extraordinari del PP a Ifema Madrid, ha ressaltat que "el mur de Sánchez no caurà sol" sinó que cal "enderrocar-lo, com es va tirar a terra el mur de Berlín".

"Necessitem que tots els espanyols agafin el que tinguin a mà. El pic, el martell i pic, pala, pic, pala, una vegada i una altra, acabem d'esfondrar el mur, l'esquerda del qual ja està apuntant. I el tombarem tots els ciutadans, farts de cinisme, immoralitat, corrupció, bàndols, guerracivilisme, tirania, covardia, conformisme, deslleialtat a Espanya i als espanyols", ha reivindicat Díaz Ayuso, que ha insistit en el canvi és a prop.

En aquesta línia, la presidenta madrilenya ha afirmat que és "el moment" de Feijóo, qui té "a tot el partit" darrere d'ell, a més d'haver donat la seva "millor versió aquests anys", i ha aplaudit la seva "valentia".

"Anys que han estat molt durs. Que has fet un gran sacrifici en tots els aspectes, polític i personal. Però que només han reafirmat el teu compromís amb el PP, però també uns dots especials que t'han portat fins aquí. De paciència, de saber estar, de confiança en el que estaves fent. No t'has deixat emportar ni pels ressons, ni pels titulars, ni per cap mena de complex", ha aplaudit Díaz Ayuso.

UN CONGRÉS DEL QUAL SURTEN "UNITS"

D'aquest congrés surten "units" en un moment "important" en el qual cal demostrar que el PP és "casa comuna de liberals, conservadors, l'humanisme cristià, el centredreta i cada vegada més socialistes que estimen Espanya".

"Som aquí per reformar i construir, no per revolucionar, tiranitzar i empobrir", ha expressat, alhora que ha destacat que el PP és l'alternativa "a tot allò que Espanya necessita i el sanchisme no defensa".

Així, ha asseverat que serà Alberto Núñez Feijóo, "un madrileny de Galícia, amb aquest enorme equip unit darrere" el qual "retornarà Espanya als espanyols" amb un projecte d'"amplies majories que no para de lluitar" fins que acabi una de les etapes "més nefastes" d'Espanya.