Feijóo promet un govern per a "tots" i rebutja vetos a Vox, només a Bildu: "Només hi ha dues opcions: o Sánchez, o jo"

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha compromès aquest diumenge a "un govern de tots, no d'una part", que recuperi la "normalitat" i aturi el "malson" del govern actual. Dit això, ha avisat els ciutadans que en les pròximes eleccions cal elegir entre Pedro Sánchez o ell.

"Quin govern hi haurà després de les pròximes eleccions generals? Només hi ha dues opcions: o Sánchez, o jo. Jo vull un govern en solitari. L'únic govern de coalició que hi ha hagut fins avui no ha funcionat i no vull donar-li al meu país els mateixos espectacles que veiem al Consell de Ministres", ha proclamat.

Així s'ha pronunciat en la clausura del XXI Congrés Nacional Extraordinari que el PP ha celebrat a Madrid, que l'ha reelegit president amb el 99,24% dels vots, un conclave que ha definit d'"unitat" i de "futur". "Demostrarem que Espanya té solució", ha reclamat als seus. A parer seu, "avui comença tot" i és l'"acte fundacional d'un nou temps".

VETOS NOMÉS A BILDU

Davant de més de 3.200 compromissaris del PP, Feijóo ha apostat per un govern en solitari del PP, però que treballi en aliances amb tots els grups parlamentaris a les Corts, sense vetos a Vox com "demana l'esquerra" i sense vetos al PSOE com "demana" el partit de Santiago Abascal.

De fet, el líder del PP ha recalcat que només establirà com a únic "cordó sanitari" a Bildu mentre no demani perdó a les víctimes d'ETA i col·labori en l'esclariment de tots els crims de la banda terrorista.

A la pregunta sobre què passarà si els falten vots en la investidura, Feijóo ha garantit que ell no donarà a l'independentisme el que no vol i no pot. "És millor ser clars, fora de la llei i la Constitució res de res", ha avisat, per rematar: "Jo no consentiré més desafiaments al meu país".

EL SEU DECÀLEG D'ACCIÓ SI ARRIBA A LA MONCLOA

En el seu discurs després de revalidar la presidència del PP, Feijóo ha anunciat deu tasques prioritàries en els seus primers cent dies de govern, començant per la regeneració democràtica i institucional. A més, s'ha compromès a aprovar un Pla d'Habitatge del PP en el primer Consell de Ministres, revisar les 97 pujades d'impostos de Pedro Sánchez i abaixar-los i tornar a situar la classe mitjana com el motor del país.

També ha defensat incrementar els metges de família, un Pacte Nacional de l'Aigua, reduir la immigració il·legal, reforçar la seguretat, aclarir la política de Defensa, i una llei de llengües perquè tots els nens espanyols puguin ser educats en espanyol.