El pacte ERC-PSOE marcava el 30 de juny com a data límit, però Junqueras dona més temps als socialistes

BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La comissió bilateral Estat-Generalitat sobre el finançament singular per a Catalunya es reunirà el pròxim 14 de juliol a les 12.00 a Barcelona, ha informat aquest dissabte el Govern central en un comunicat.

En els últims dies s'han accelerat els treballs entre el Govern i l'executiu central, i s'ha avançat en punts de l'acord, han explicat fonts de la Generalitat.

Les mateixes fonts han apuntat que s'ha posat data a la bilateral perquè es preveu avançar cap a un acord sobre finançament i la gestió tributària.

El pacte entre ERC i el PSOE per a un finançament singular marcava aquest dilluns 30 de juny com a data límit per formalitzar la proposta en una comissió bilateral.

No obstant això, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit aquest mateix dissabte que donava al PSOE uns dies i "unes setmanes més" per a un acord de finançament singular, ja que prioritzen el contingut del pacte a les dates, segons ell.

Junqueras també ha avisat els socialistes que si no es tanca un acord que sigui "bo per a Catalunya" --i que haurà d'aprovar el Congrés-- no podran comptar amb ells per a pactes futurs.