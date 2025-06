Junqueras (ERC) dona al PSOE "unes setmanes més" per a un acord sobre el finançament singular

Avisa que si no es tanca un acord no podran comptar amb ells per a futurs pactes

LLEIDA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha concedit aquest dissabte al PSOE "unes setmanes més" per aconseguir un acord sobre el finançament singular de Catalunya, ja que aquest dilluns era la data límit per celebrar una comissió bilateral Govern central-Generalitat.

"Si el PSOE, fruit dels seus problemes interns, necessita uns dies més, necessita unes setmanes més, que els agafi", ha dit en una intervenció al Consell Nacional d'ERC que se celebra a Bellpuig d'Urgell (Lleida).

El líder republicà ha afirmat textualment que en els pròxims dies i hores se sabran i passaran coses: "Hi haurà reunions, negociacions i bilaterals", i ha subratllat que per a ERC és més important el contingut de l'acord que la data en què s'aconsegueixi.

"MOMENTS COMPLICATS" PER AL GOVERN CENTRAL

Junqueras ha començat la seva intervenció dient que el Govern central passa per "moments complicats" pels problemes interns de Sumar, dels quals ha dit que se'ls en van diputats cada dia, i del PSOE, pels presumptes casos de corrupció que envolten el partit.

Sobre el PSOE, ha sostingut que els seus problemes amb la corrupció "segur que són fruit de la pressió i de les exageracions dels seus rivals, PP i Vox, però que també són fruit de les seves carències i problemes interns", una situació que assegura que no ajuda els socialistes a prendre decisions complicades.

"Segurament el PSOE no està en el millor moment per prendre decisions valentes i segur que el model de finançament exigeix també coratge", i ha recordat que l'acord de finançament que aconsegueixin amb el Govern central haurà de ratificar-lo una majoria àmplia, complexa i variada al Congrés, segons ell.

UN "BON ACORD" PER A CATALUNYA

No obstant això, per Junqueras, aquesta situació no ha d'anar en detriment d'un bon acord per a Catalunya: "Ha de ser el millor acord possible per a Catalunya però també haurà de ser un bon acord per a molts que votaran al Congrés", per la qual cosa augura que no serà fàcil, sobretot si el PSOE té dubtes i problemes interns.

"Els continguts són, probablement, més importants que les dates. El què importa més que el quan", i ha insistit que els republicans estan disposats a treballar, a negociar i a parlar cada dia per aconseguir que s'aprovi aquest acord, sense amenaces i sense actuar de manera estrident.

DONAR INCENTIUS AL PSOE

Malgrat concedir més temps al PSOE, Junqueras ha avisat: "Mentre no hi hagi un acord sobre el model de finançament no pot esperar que hi hagi uns altres grans acords amb ERC", i ha assegurat textualment que treballen perquè els socialistes tinguin els incentius necessaris per superar els seus dubtes, pors i carències internes.

Per al republicà, tots els acords de futur que puguin aconseguir amb els socialistes passen per un "bon acord de finançament, un bon acord en la nostra capacitat recaptatòria i en el desplegament de l'agència tributària", i ha demanat el suport de la societat catalana i dels agents polítics, econòmics i socials.

"Si cal ho farem sols, com moltes altres vegades. Però si ens acompanyen, estarem molt contents, i els que ens acompanyin, també", ha dit en una al·lusió a Junts.