Bolaños creu que la comissió bilateral sobre finançament singular per a Catalunya entra en la "normalitat institucional"

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts d'Espanya, Félix Bolaños, creu que la comissió bilateral per al finançament singular de Catalunya s'emmarca "dins de la normalitat institucional absoluta".

Bolaños, que ha atès els mitjans aquest dissabte amb motiu de les sol·licituds rebudes de les Beques SERÉ, ha assenyalat que és la segona vegada que se celebra aquesta mena de reunions des que Salvador Illa és president de la Generalitat i que "on abans hi havia conflicte institucional permanent ara hi ha col·laboració".

El Govern català ha anunciat aquest dissabte que la comissió bilateral Estat-Generalitat sobre el finançament singular per a Catalunya es reunirà el pròxim 14 de juliol, una cita en què esperen avançar cap a un acord sobre finançament i la gestió tributària.

Bolaños ha comentat que encara no hi ha ordre del dia per a aquesta reunió, però que imagina que inclourà la millora del finançament de Catalunya, un debat que, ha insistit, es farà en un clima "de total normalitat institucional".

"Crec que aquí el que és fonamental és que on abans hi havia conflicte institucional avui hi ha treball compartit col·laboració i lleialtat", ha recalcat, posant el focus en què això "va en benefici de tots els catalans i de tots els espanyols".

El pacte entre ERC i el PSOE per a un finançament singular marcava aquest dilluns 30 de juny com a data límit per formalitzar la proposta en una comissió bilateral.

No obstant això, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest mateix dissabte que donava al PSOE uns dies i "unes setmanes més" per a un acord de finançament singular, ja que prioritzen el contingut del pacte a les dates, segons ell.

Junqueras també ha avisat als socialistes que si no es tanca un acord que sigui "bo per a Catalunya" --i que haurà d'aprovar el Congrés-- no podran comptar amb ells per a pactes futurs.