Comença la reunió Sánchez-Aragonès a la Generalitat amb el finançament i l'amnistia sobre la taula

És la seva primera trobada després del pacte PSOE-ERC per investir el president socialista

BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president català, Pere Aragonès, han començat aquest dijous a les 12.35 una reunió al Palau de la Generalitat, la seva primera trobada després que el PSOE i ERC van arribar a un acord per a la investidura del líder socialista.

Segons fonts de La Moncloa i del Govern, sobre la taula hi ha el desenvolupament dels assumptes recollits en el pacte signat entre tots dos partits, com la llei d'amnistia que beneficiarà els implicats en el procés, el traspàs de Rodalies i el finançament de Catalunya.

Aragonès ha sortit per rebre Sánchez a les portes del Palau, i han accedit a l'edifici a través de les cotxeres, on hi havia la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra.

Després de pujar a la primera planta del Palau, han posat davant les càmeres abans d'entrar a la sala on té lloc la reunió, que es preveu que duri una hora.

La trobada es produeix després que dimecres Sánchez va confirmar que mantindrà diverses reunions amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i amb l'expresident català i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont.

Sobre aquest últim, va dir a més que s'estima més que les trobades es duguin a terme un cop s'aprovi l'amnistia.

Abans de la reunió, Sánchez i Aragonès han coincidit en la inauguració del Marenostrum 5, el nou supercomputador europeu del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació.

"EXERCICI DE PRAGMATISME"

El president del Govern central ha rebutjat en una entrevista d'aquest dijous a Rac1 la proposta de l'independentisme d'un referèndum perquè és "inconstitucional", just abans de reunir-se amb Aragonès.

Sánchez ha demanat "un exercici de pragmatisme" a l'independentisme per avançar per un camí intermedi entre la posició de màxims del referèndum i l'immobilisme, la qual cosa podria reforçar l'autogovern de Catalunya, segons ell.