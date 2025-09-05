BBVA llançarà l'opa sobre el Sabadell aquest dilluns i la tancarà el 7 d'octubre

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
BBVA ja ha avançat que llançarà l'opa de caràcter hostil sobre el Sabadell aquest dilluns, 8 de setembre, i que finalitzarà el 7 d'octubre, segons la informació remesa aquest divendres amb el fullet de l'oferta.
Enmig del termini d'acceptació, que durarà 30 dies naturals, el 18 de setembre, el consell de Banc Sabadell haurà d'emetre un informe sobre la seva posició respecte a l'opa, indica el mateix BBVA.
El 14 d'octubre es publicaran els resultats de l'oferta i entre el 17 i el 20 d'octubre es procedirà a liquidar-la.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha aprovat aquest divendres l'opa de BBVA sobre el Sabadell en entendre que l'oferta s'ajusta als termes tècnics vigents i considerar "suficient" el contingut del fullet explicatiu presentat per BBVA després de les últimes modificacions registrades en data 3 de setembre del 2025.