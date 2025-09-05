Oliu (Banc Sabadell) creu que l'oferta de BBVA és "pitjor" que la que ja es va rebutjar el 2024

González-Bueno veu en la nova proposta "encara més deficiències" que en la versió anterior
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat que l'oferta de BBVA "és fins i tot pitjor que la que ja va valorar i va rebutjar el consell d'administració el maig del 2024, perquè infravalorava el projecte en solitari" de l'entitat.
Ho ha dit en un comunicat, després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) hagi autoritzat l'opa de BBVA sobre el Sabadell aquest divendres.
Ha afirmat que l'entitat bancària catalana s'ha revalorat més i ha remunerat més els seus accionistes que BBVA en els últims 16 mesos, mentre que la proposta continua sent una acció de BBVA més 70 cèntims en efectiu per cada 5,5483 títols del Sabadell.
Segons l'entitat, Banc Sabadell s'ha revalorat un 108% i BBVA un 55% en els últims 16 mesos, per la qual cosa continua mostrant la seva oposició a l'oferta i defensant que té la millor evolució borsària dels últims 5 anys a Europa.
MISSATGE ALS ACCIONISTES
Oliu ha recordat als accionistes que si accepten l'oferta perdran "més del 8% de la seva inversió" i deixaran de cobrar el dividend extraordinari de 50 cèntims que s'abonarà a principis del 2026 quan es tanqui la venda de TSB.
Així mateix, ha recordat que hauran de pagar impostos per la plusvàlua en el bescanvi de les seves accions, i "en la immensa majoria dels casos rebran menys efectiu del que hauran de pagar a Hisenda".
BBVA llançarà l'opa de caràcter hostil sobre el Sabadell aquest dilluns, 8 de setembre, i finalitzarà el 7 d'octubre, per la qual cosa els accionistes tindran un mes per prendre la decisió.
ADQUIRIR MENYS DEL 50%
Per la seva banda, el conseller delegat, César González-Bueno, ha assegurat que en una primera lectura de la proposta s'han trobat "encara més deficiències i omissions en els números i hipòtesis que en la versió anterior".
Una de les novetats és que plantegen la possibilitat d'adquirir menys del 50% de les accions: "No sembla reflectir gran confiança en l'atractiu de la seva oferta i no crec que agradi als nostres accionistes", ha valorat.
"OFERTA POBRA"
"Sembla una oferta pobra i carregada d'hipòtesis poc realistes, però caldrà analitzar-ho detalladament abans de donar una valoració completa", ha afirmat González-Bueno.
En aquest sentit, el consell d'administració durà a terme una nova anàlisi en profunditat i en els pròxims dies emetrà una valoració argumentada de l'oferta.
L'entitat catalana ha reiterat que confia plenament en l'atractiu del seu projecte en solitari basat en el nou Pla Estratègic 2025-2027, segons el qual es preveuen superar els 1.600 milions d'euros de benefici el 2027.