La CNMV aprova l'opa de BBVA sobre el Sabadell, que durarà 30 dies

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'opa de BBVA sobre el Sabadell, que durarà 30 dies naturals, segons ha informat el supervisor en un comunicat i recull el fullet de l'oferta.
L'organisme entén que l'oferta s'ajusta als termes tècnics vigents i considera "suficient" el contingut del fullet explicatiu presentat per BBVA després de les últimes modificacions registrades en data 3 de setembre del 2025.
Sobre el termini d'acceptació, la CNMV assenyala que serà de 30 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci amb les dades essencials de l'oferta. A més, l'opa també haurà de finalitzar en un dia hàbil borsari.
Seguint el reial decret que regula les opes, BBVA ha de fer difusió pública i general de l'oferta en un termini màxim de cinc dies. En concret, ha de publicar anuncis en el butlletí de cotització de les borses de valors on cotitzi el Sabadell (Madrid, Barcelona, Bilbao i València) i, com a mínim, en un diari de difusió nacional.
La CNMV recorda que l'oferta, presentada per BBVA davant el mateix supervisor el 24 de maig del 2024 i que ja ha rebut totes les autoritzacions perquè es pugui llançar, es dirigeix al 100% del capital social de Banc Sabadell.
La contraprestació que s'ha ofert és de tipus mixt i consisteix en una acció de nova emissió de BBVA més 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions de Banc Sabadell.
L'oferta és voluntària i la contraprestació no està subjecta a les regles sobre el preu equitatiu establertes en la normativa d'opes. En conseqüència, assenyala la CNMV, BBVA no ha pres en consideració els criteris i mètodes de valoració de les normes sobre el preu equitatiu per a les ofertes obligatòries.
Així mateix, l'oferta està condicionada a l'acceptació per un mínim d'accions que representin més de la meitat dels drets de vot de Banc Sabadell, descomptant les accions d'autocartera.
BBVA ha assenyalat en el fullet que l'oferta no és d'exclusió i ha detallat que podrà dur a terme una venda forçosa (coneguda com 'squeeze out' quan l'oferta és d'almenys un 90% del capital social de la societat afectada) amb la mateixa contraprestació de l'opa, ajustada, si escau, conforme al que preveu el fullet.
En garantia de pagament, BBVA ha presentat dos dipòsits pel pagament de la part en efectiu per un import de 701,4 milions d'euros i un dipòsit addicional per un total de 2.300 milions d'euros per a l'adquisició de "pics".
Finalment, la CNMV recorda que l'emissió de les accions de BBVA per atendre la contraprestació oferta als accionistes ja va ser aprovada en la junta general extraordinària d'accionistes celebrada el 5 de juliol del 2024.