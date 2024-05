El BBVA creu que el Govern central apreciarà l'OPA hostil sobre el Sabadell quan es vegin "clars" tots els termes

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El president del BBVA, Carlos Torres, creu que el Govern central acabarà apreciant el valor de l'oferta pública d'adquisició (OPA) hostil sobre el Banc Sabadell, un cop es vegin "clars" tots els termes de l'operació.

Torres ha indicat que ara mateix Espanya viu un moment de "molta politització", amb les eleccions catalanes aquest mateix diumenge, però ha confiat que el Govern central apreciarà el valor de l'operació.

En una conferència, davant diferents analistes per explicar l'anunci de l'OPA, Torres ha defensat que la transacció crea un banc que millorarà el suport que dona a la societat a través del crèdit, que crea valor per a l'economia i generarà més resultats, la qual cosa redundarà en una "base fiscal superior" per a Espanya.

"És bo per al país tenir un banc tan fort que pugui operar en el mercat europeu i global i el Govern central apreciarà, segur, el valor d'aquesta transacció quan les coses es vegin més clares", ha manifestat.

Fonts del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa han traslladat a Europa Press que el Govern central rebutja l'OPA de caràcter hostil "tant en la forma com en el fons" i pels "efectes lesius potencials" sobre el sistema financer espanyol, ja que suposarà un increment del nivell de concentració "que pot tenir un impacte negatiu en l'ocupació i en la prestació de serveis financers".

"Un nivell de concentració excessiu introduiria un risc potencial addicional en l'estabilitat financera, com va indicar ahir el governador del Banc d'Espanya", assenyalen les fonts d'Economia.

Així mateix, el Govern central entén que l'operació també afectarà la cohesió territorial per la presència d'aquestes entitats financeres al territori.

"Espanya té actualment un sistema financer fort i solvent. El nostre deure és vetllar per mantenir un sistema financer sòlid, que continuï contribuint al creixement de la nostra economia i a l'agenda d'inclusió financera i protecció dels clients", assenyala el Ministeri.