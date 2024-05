El BBVA se centra en l'escala de la seva oferta de fusió amb el Sabadell i assegura que "té molt sentit"

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El BBVA ha posat el focus en l'escala de la seva oferta de fusió amb Banc Sabadell i, durant una conferència amb els analistes, ha destacat que el projecte "té molt sentit" per a les dues entitats.

El conseller delegat del BBVA, Onur Genç, ha destacat durant la seva intervenció que "l'escala s'està tornant més i més important" per a la banca comercial. I això es deu al fet que "els costos fixos creixen cada dia".

El principal executiu del banc ha posat l'exemple de la digitalització, que si bé rebaixa els costos operatius, es tracta d'un cost fix, en haver de tenir una app amb les mateixes funcionalitats independentment del volum de clients.

Així mateix, el CEO ha subratllat que el BBVA ha demostrat amb el seu rendiment els darrers anys que el que "motiva" l'equip del banc és una mentalitat de creació de valor. "En aquest acord hi ha molt valor a crear", ha especificat.

En comparació amb l'intent frustrat de fa quatre anys per controlar el banc, quan les negociacions no van fructificar per les diferències d'opinió en l'equació de bescanvi, el president del BBVA, Carlos Torres, ha indicat que "el context ara és molt diferent", després de valorar més positivament l'entorn macroeconòmic i que el Sabadell estigui en una posició més sòlida.

A més a més, Torres ha destacat que l'operació té menys incertesa ara que fa quatre anys, tant des del costat de l'entorn macroeconòmic com pel que fa a les mesures necessàries respecte al Sabadell.