Barcones afirma que cap comunitat autònoma ha demanat al Govern central decretar l'emergència nacional pels incendis

La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, ha assegurat que al Centre Nacional d'Alertes i Emergències no s'ha rebut cap sol·licitud per part de cap comunitat autònoma per elevar algun dels incendis a situació operativa tres i, per tant, a l'estat d'emergència nacional.
Així ho ha compartit aquest dissabte durant la roda de premsa en la qual ha informat de l'última hora dels incendis i en la qual ha evitat fer comentaris sobre les crítiques de dirigents del Partit Popular, que l'han acusat de "fracassar" en la lluita contra el foc.
Barcones ha assegurat que està centrada a fer la seva feina "fins que s'acabin" els incendis i, posteriorment, per continuar fent front als desastres naturals que són cada vegada més virulents i habituals.
"Si hagués de donar resposta a totes les coses que m'han anomenat al llarg d'aquests dies, doncs no em dedicaria a fer cap altra cosa en molts dies. Jo estic centrada en la meva feina", ha manifestat durant la roda de premsa, en la qual ha defensat també el treball del seu equip.
"A mi em poden dir el que els doni la gana. Jo continuaré fent la meva feina. L'única cosa que continuaré dient és que no consentiré que la feina d'aquests magnífics professionals es qüestioni", ha afegit.
La responsable de Protecció Civil ha descartat de moment abaixar la situació de preemergència perquè encara hi ha tres comunitats autònomes que necessiten reforços. "Continuem tenint tretze incendis forestals actius de nivell dos a tres comunitats autònomes i, per tant, continuarem amb aquest monitoratge, amb aquest seguiment permanent 24 hores al dia de l'evolució de cadascun d'ells", ha subratllat.