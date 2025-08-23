Els incendis forestals es cobren la quarta víctima mortal a Portugal

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Aquest dissabte ha mort un sapador forestal a conseqüència de les greus ferides que va patir dimarts passat quan treballava en l'extinció de l'incendi declarat al municipi de Sabugal, districte de Guarda, al nord-est del país limítrof amb Salamanca i Càceres.
"Hem rebut amb gran tristesa la notícia de la defunció del sapador forestal Daniel Esteves. Trasllat a la família i amics el condol i agraïment del país", ha publicat el primer ministre portuguès, Luís Montenegro, a X. També el president lusità, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expressat el seu condol.
Esteves, de 45 anys, treballava per Afocelca, una empresa privada de protecció forestal vinculada als grups Altri i Navigator. El seu cos va quedar amb cremades en el 75% després de l'incident, però va poder ser estabilitzat pels serveis d'emergència i traslladat en helicòpter a l'Hospital de São João, a Porto, on va morir la matinada de dissabte, segons recull la televisió pública lusitana, RTP. La víctima tenia altres "comorbiditats prèvies" a més de les greus cremades, segons fonts de l'hospital.
Aquest estiu la primera víctima mortal dels incendis a Portugal es va registrar el passat 15 d'agost, després d'un incendi a Pêra do Moço, on va morir l'exalcalde de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso. L'endemà passat va morir un bomber en un accident quan es desplaçava per combatre un incendi a Fundão. El tercer mort és un home de 75 anys que va morir combatent el foc a Mirandela, Bragança, aquest dimecres.
Portugal ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per facilitar l'arribada d'ajuda per combatre els incendis d'aquest estiu, que havien devastat fins al 22 d'agost gairebé 234.000 hectàrees.