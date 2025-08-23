Baixen a tretze els incendis actius d'alt risc a Castella i Lleó, Galícia i Astúries

Hi ha hagut 42 detinguts i 33.332 evacuats fins ara
El nombre d'incendis actius d'alt risc, en situació operativa dos, comunicats al Centre Nacional d'Alertes i Emergències ha experimentat un "descens significatiu" en les últimes hores i ha baixat a tretze, segons ha anunciat aquest dissabte la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones.
Els incendis de nivell dos es localitzen en les comunitats autònomes de Castella i Lleó, Galícia i Astúries, mentre que Extremadura ha sortit ja d'aquesta situació.
L'incendi que més preocupa aquest dissabte és el d'Igüeña a la zona del Bierzo (Lleó). Ha arrasat mil hectàrees en les últimes hores i és l'únic que evoluciona desfavorablement principalment perquè l'orografia està dificultant l'accés dels efectius de lluita contra el foc al front actiu més perillós, que és el del nord.
Després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació (CECOD), presidida per videoconferència pel president del Govern central, Pedro Sánchez, la responsable de Protecció Civil ha explicat que segons va descendint la llista d'incendis forestals actius en situació operativa dos, va creixent la llista d'incendis estabilitzats, que en aquests moments són tres, i d'incendis controlats, que en aquests moments són set.
En set dels tretze incendis actius en situació operativa dos està treballant la Unitat Militar d'Emergències (UME). A més, totes les brigades forestals del Ministeri de Transició Ecològica continuen operant en vuit dels incendis actius, així com 40 mitjans aeris que fan missions de descàrrega diàriament.
Així ho ha explicat Barcones, que ha subratllat que a les províncies d'Ourense, Pontevedra, Lleó i Zamora han continuat millorant les condicions per a l'estabilització dels incendis, sobretot al llarg d'aquesta passada nit.
"Avui és un dia d'optimisme moderat perquè ha descendit de manera significativa el nombre d'incendis actius de nivell dos, però no podem abaixar la guàrdia perquè estem en un moment determinant amb el clima que encara no continua sent favorable per acabar d'una vegada per sempre amb el terrible patiment que han provocat aquests incendis", ha declarat.
La responsable de Protecció Civil ha descartat de moment abaixar la situació de preemergència perquè encara hi ha tres comunitats autònomes que necessiten reforços. "Continuem tenint tretze incendis forestals actius de nivell dos a tres comunitats autònomes i, per tant, continuarem amb aquest monitoratge, amb aquest seguiment permanent 24 hores al dia de l'evolució de cadascun d'ells", ha subratllat.
Des del mes de juny, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha detingut 42 persones i 132 estan investigades com a presumptes causants d'aquests incendis forestals.
Al llarg del mes d'agost, un total de 33.332 persones han hagut de ser evacuades arran de les flames, encara que la gran majoria ja han pogut tornar a casa seva, segons ha informat la directora de Protecció Civil.
MITJANS EUROPEUS
A més dels mitjans estatals i autonòmics, mitjans de vuit països europeus operen en els diferents incendis sota la coordinació de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències.
En concret, un equip de bombers d'Alemanya que va actuar a Extremadura es trasllada aquest dissabte a Zamora i els helicòpters de la República Txeca i Eslovàquia que es van desplegar a l'incendi de Jarilla s'han portat a Lleó.
D'altra banda, els dos avions-cisterna d'Itàlia que han treballat a diferents punts de Castella i Lleó retornen avui al seu país i vint bombers forestals procedents de Grècia comencen a operar a Astúries.
Mentrestant, mantenen el seu desplegament en els diferents incendis actius dos helicòpters dels Països Baixos i un equip de bombers francesos a Lleó, un equip de bombers d'Andorra a Astúries i bombers de Finlàndia i Romania a Galícia, juntament amb un contingent estonià que ja era a Espanya fent una missió d'intercanvi de bones pràctiques organitzada per la UE durant la campanya d'estiu.