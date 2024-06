Arrenquen les protestes dels pagesos amb talls a l'AP-7 a Llers

GIRONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

Els pagesos catalans i francesos s'han començat a dirigir cap als vuit punts fronterers on està previst que interrompin la circulació durant 24 hores, des d'aquest dilluns a les 10 hores: cap a les 9.30 hores, impedien el tràfic a l'autopista AP-7 al seu pas per Llers (Girona) en sentit nord.

Un dels portaveus de l'entitat convocant Revolta Pagesa Martí Planas ha xifrat en uns 150 els tractors que participen en aquest tram de la protesta, i que es dirigeixen cap a la Jonquera (Girona).

El tall està situat a la sortida 3 de l'AP-7, la de Figueres Nord (Girona), i els Mossos d'Esquadra fan desviaments a l'N-II i l'A-II, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

La mateixa via també registra marxes lentes entre Agullana i Capmany (Girona) per les mobilitzacions agrícoles, i a la N-260 entre Montferrer i Castellbò i Ribera d'Urgellet (Lleida).

Així mateix, el tall que hi ha a l'N-240 entre Montblanc i Valls (Tarragona) no respon a les reivindicacions del sector primari, sinó que interromp el tràfic un col·lectiu d'afectats per unes obres a l'A-27, ha destacat el SCT.

VUIT PUNTS

Una quinzena d'organitzacions agrícoles de tots dos costats de la frontera han convocat les protestes en el marc de les eleccions europees per protestar per les condicions del sector agrícola i exigir mesures a les autoritats nacionals i europees.

Han cridat a interrompre el tràfic a Irun (Navarra), Canfranc, Sallent de Gállego (Osca), Bossòst, la Seu d'Urgell (Lleida), Puigcerdà, el coll d'Ares i la Jonquera (Girona).