Revolta Pagesa insisteix a donar "prioritat" als productes locals en els talls fronterers

Avaluaran el futur de l'organització en les assemblees dels talls d'aquest dilluns a la tarda

EL PERTÚS (FRANÇA), 3 juny (EUROPA PRESS) -

Revolta Pagesa, una de les entitats agrícoles convocants de les protestes d'aquest dilluns, ha insistit a donar "prioritat" als productes locals amb la lectura del manifest que han fet als cinc punts on han tallat la frontera amb França aquest dilluns tocades les 10 hores.

Els pagesos s'han concentrat a Bossòst, la Seu d'Urgell (Lleida), Puigcerdà, el coll d'Ares i la Jonquera (Girona), que s'afegeixen a les interrupcions de tràfic a Irun (Navarra), Canfranc i Sallent de Gállego (Osca).

En el text, consultat per Europa Press, també han exigit "més supervisió" dels productes importats, a més d'una disminució dels impostos associats a l'energia utilitzada en el sector agroalimentari.

Un dels portaveus de Revolta Pagesa, Joan Moret, ha defensat que les exigències "no només són per als pagesos, és per a tota la societat civil en general", i ha vinculat les seves demandes amb la seguretat alimentària.

L'entitat farà assemblees aquest dilluns a la tarda en les cinc concentracions i, a les 19 hores, preveu oferir rodes de premsa simultànies per explicar quin serà el futur de l'entitat.

"UNA ACCIÓ SENSE PRECEDENTS"

Revolta pagesa ha assegurat que aquestes jornades de protestes, juntament amb agricultors francesos i altres entitats independents del sector privat, suposen "una acció sense precedents", organitzades a les portes de les eleccions europees.

Ha assegurat que és "el principi d'una col·laboració continuada que no pararà fins a aconseguir canvis significatius en les polítiques europees", i han exigit reunions amb el Govern central i amb representants de la Unió Europea.

"La Unió Europea no és conscient de la situació asfixiant que viu el nostre sector", han lamentat, després de criticar les exigències burocràtiques i la repercussió de la situació geopolítica en la seva tasca.

Un equip de tècnics ha elaborat un document amb més de 30 propostes compartides entre les associacions integrades a UNASPI, que es defineix com la unió d'entitats independents, "asindicals i apolítiques".