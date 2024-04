Aragonès veu en l'article 92 de la Constitució la "via òptima" per a un referèndum

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat l'article 92 de la Constitució espanyola com la "via òptima" per a un referèndum d'independència a Catalunya.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts en una roda de premsa després d'haver rebut l'informe de l'Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA) 'Identificació i concreció de les vies jurídiques per a la realització d'un referèndum que pregunti a la ciutadania de Catalunya sobre la independència' de mans del director de la institució, Joan Ridao, i que parteix dels treballs del Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat.

"Votar és possible i només és una qüestió de voluntat política, com l'amnistia", ha assegurat Aragonès, que ha explicat que la pregunta plantejada per l'informe és: 'Voleu que Catalunya sigui un estat independent?', amb una resposta binària i sense requisits de quorum.