Feijóo carrega contra Aragonès per tornar a la "matraca de la independència"

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat aquest dimarts contra el president del Govern, Pere Aragonès, per tornar a la "matraca de la independència" i ha subratllat que el president espanyol, Pedro Sánchez, hauria de "trencar avui mateix" amb els seus socis independentistes.

"Si a Sánchez li quedés sentit d'estat, no deixaria ni que presentessin aquesta proposta de referèndum, avui mateix trencaria amb els seus socis i posaria fi a aquest viatge sense retorn", ha proclamat en la Junta Directiva Nacional del PP, màxim òrgan del partit entre congressos.

Així s'ha pronunciat Feijóo --en un discurs que ha començat amb un fort aplaudiment pels seus dos anys al capdavant del PP-- després que Aragonès ha proposat l'article 92 de la Constitució espanyola com la "via òptima" per a un referèndum d'independència a Catalunya.

Feijóo ha dit que el PP és l'"única alternativa" per a qui "vulgui un canvi real a Catalunya". "Un cop més, deixem clar que cap vot del PP de Catalunya servirà per a la independència. Ni per pactar un referèndum ni per retornar el poder als qui no es cansen de fer xantatge a l'Estat i presumeixen, a més, que ho tornaran a fer", ha emfatitzat.