El Govern central respon a Aragonès que la proposta de referèndum és "absolutament antagònica" i insisteix: "No i no"

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra Portaveu, Pilar Alegria, ha respost al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que la seva proposta per un referèndum d'autodeterminació a Catalunya és "absolutament antagònica" a la posició del Govern central i "no la vol la majoria de la societat catalana", insistint en el seu rebuig: "No i no".

"Si aquesta proposta va en la línia que ha mantingut i ha defensat sempre aquest Govern central els dic no, que és absolutament antagònica", ha afirmat Alegria en ser preguntada en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres per la recent proposta de la Generalitat d'una consulta popular sobre la independència de Catalunya pactada i que es basaria en l'article 92 de la Constitució espanyola.

La també ministra d'Educació, Formació Professional i Esport ha defensat que l'Executiu busca "el camí del retrobament", de la reconciliació i de la unitat, per la qual cosa "és aquí" on seguiran "treballant i caminant". A més, ha afirmat que aquesta posició la comparteix una fracció "majoritària de la societat catalana" que vol "una política d'avanç" per a la regió.

En aquest sentit, ha reiterat el seu "absolut" desacord amb la celebració d'un referèndum com proposa Aragonès. "No i no compartim en absolut aquesta posició (...) nostra posició és clara, és radicalment contrària, és convivència, és retrobament, és seguir avançant", ha recalcat.

Qüestionada sobre si l'Executiu compta amb credibilitat per rebutjar un referèndum després d'haver estat en contra d'una mesura de gràcia per anys després donar-li suport, Alegria s'ha limitat a dir que la Llei d'Amnistia que va registrar el PSOE al Congrés és "molt diferent" a la que van inscriure en el passat els partits independentistes.