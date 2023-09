Aragonès situa l'Estat com un "límit" per a Catalunya i defensa davant Illa el referèndum

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha situat l'Estat com un "límit" al potencial que considera que té Catalunya i ha defensat davant el líder del PSC, Salvador Illa, la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya.

"Volem un país sense límits. Els límits que té aquest potencial és l'Estat perquè no podem disposar dels nostres recursos, defensar els nostres interessos, i en molts d'aquests debats globals, l'Estat se'ns posa com un intermediari, quan no com un opositor", ha sostingut aquest dimecres en la segona sessió del debat de política general del Parlament.

Després de demanar al Govern central que deixi de veure Catalunya com una "enemiga de l'Estat" en diversos àmbits, també ha reivindicat el treball i el rumb del Govern a més de la seva disposició a arribar a acords amb altres grups, també amb el PSC.

"El gran drama d'Espanya és que Catalunya avança quan els partits catalans condicionen el govern de torn. Imagini quina autonomia més feble", ha recalcat Aragonès, després de demanar que el debat sobre el finançament català incideixi en el dèficit fiscal i que la ciutadania decideixi quin projecte vol per al seu futur.

Així, ha assegurat que ell acceptarà el resultat d'un referèndum i, mirant a Illa, li ha dit: "El que no sé és si estaria disposat a córrer aquest risc".