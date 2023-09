Aragonès demana a Junts aprofitar "l'oportunitat" per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres a Junts aprofitar "l'oportunitat" per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació, en la rèplica al líder de Junts al Parlament, Albert Batet, durant el segon dia del debat de política general.

"Si estem d'acord en el què i en el com, no ens encallem en el qui. No val la pena, perquè el qui és Catalunya", ha dit Aragonès, i els ha exposat que està compromès a treballar de manera conjunta per assolir el seu objectiu comú, amb la posició dels dos partits al Congrés.

Aragonès ha retret a Batet que "no pot dir que el país està pitjor, pot dir que el país té molts reptes" i li ha contestat que, des que Junts va abandonar el Govern, a Catalunya hi ha més personal sanitari, docent i en els cossos de seguretat.

Durant la intervenció, ha assegurat que en l'últim any l'atur a Catalunya ha baixat prop d'un 2% i, en matèria d'energia, llengua i educació, ha lloat la gestió del govern d'ERC en comparació amb quan el partit de Batet liderava l'executiu català.

El president català ha recriminat el descontentament de Junts amb el model fiscal català, i ha manifestat que la mateixa formació ha donat llum verda a l'aprovació de "tots els impostos que s'han creat a Catalunya en els últims anys".