Aragonès acusa Garriga (Vox) de donar una "lliçó de falsedats i odi" per trencar la societat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat el líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, de donar una "lliçó de falsedats i odi" per impulsar el seu model de societat i trencar la societat catalana.

En la segona sessió del debat de política general aquest dimecres al Parlament, el president català ha assegurat que Vox vol "una Catalunya sotmesa, amb injustícia social, pobra, on no es parli català, plena de desigualtats i on les dones no tingui garantits els seus drets".

"Vostès el que volen és que desaparegui Catalunya tal com és, i Catalunya no desapareixerà. No ho ha fet en altres moments de la història molt més complicats quan el que vostès representen tenien tot el poder", ha dit en al·lusió a la dictadura franquista, quan es va tancar el Parlament català, ha recordat.

"Aquest hemicicle, el 1939, va ser tapiat, però va romandre. I potser això va ser una casualitat de la història, que no fos destruït, però el que representava, continua, que és la voluntat d'aquest país d'autogovernar-se", ha defensat el president, que ha descrit Catalunya com canviant, diversa i plural.

També ha qualificat d'odi que Vox pensi que fer servir una llengua en un Parlament és "atemptar contra la cohesió d'una societat", després que la setmana passada es va aprovar al Congrés l'ús del català, el gallec i el basc.