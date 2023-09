Aragonès afirma que Puigdemont s'ha d'incloure en l'amnistia i que Borràs no se'n beneficiaria

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident Carles Puigdemont "hauria d'estar inclòs" en una eventual llei d'amnistia, i creu que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no se'n podrà beneficiar.

Ho ha dit en una entrevista de TV3, recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que aquesta llei hauria de "cobrir totes les persones represaliades", la qual cosa inclou Puigdemont, segons ell.

"Serà un plaer rebre'l al Palau de la Generalitat, tal com hem fet amb els presos polítics quan han estat alliberats", ha afegit Aragonès.

Preguntat per si Borràs es podria incloure en aquesta amnistia per la seva condemna per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha diferenciat el cas de l'expresidenta del Parlament del de Puigdemont.

"L'amnistia no inclou persones, inclou fets. I el cas de Borràs no té res a veure amb l'1-O", ha sostingut, tot i que ha assegurat que la líder de Junts va ser espiada amb Pegasus.