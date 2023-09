Aragonès anirà a la manifestació independentista de la Diada a diferència de la del 2022

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assistirà a la manifestació independentista organitzada en motiu de la Diada i ha diferenciat la protesta d'aquest 2023 de la de l'any anterior.

"Crec que aquest any està molt enfocat en la pressió cap al Govern espanyol per la investidura, i ha recordat quin és el nostre objectiu, que és la independència del país", ha opinat en una entrevista a TV3 d'aquest dilluns recollida per Europa Press.

La manifestació per la Diada s'organitzarà en quatre columnes que convergiran a la plaça Espanya des de la Ciutat de la Justícia, l'Escola Proa, l'Estació de Sants i l'edifici d'Hisenda.

ACORD DE CLAREDAT

En aquesta línia, ha qualificat l'acord de claredat com "una eina de treball per avançar en l'autodeterminació" i aplicar el resultat d'una votació.

Preveu que aquest setembre el consell d'acadèmics presentarà un informe sobre les cinc preguntes que ell mateix va plantejar, i en funció del que digui es pronunciarà.

"Si demanem l'autodeterminació en la investidura és perquè esperem un referèndum acordat. I per tant, necessitem unes regles del joc", ha resolt.