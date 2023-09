Aragonès opta per "activar els ajuts" davant el temporal i per mesures estructurals

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostat per "activar els ajuts per pal·liar la situació" a les Terres de l'Ebre (Tarragona) provocada per la depressió aïllada en nivells alts (DANA) de diumenge, a més d'impulsar replantejaments i mesures estructurals per evitar danys similars en un futur.

"El que hem de fer és articular totes les mesures de suport", ha afirmat en una entrevista a TV3 d'aquest dilluns recollida per Euorpa Press, en la qual ha recordat els casos del 2018 i 2021.

Així mateix, Aragonès també ha defensat impulsar "mesures estructurals" per la freqüència de les inundacions en algunes zones, que ha atribuït --textualment-- a l'urbanisme dels anys quaranta i cinquanta, quan a parer seu hi va haver certa barra lliure.

En aquesta línia, ha assegurat que "la destrucció d'un edifici o fer moure la gent de casa seva sigui l'última opció" i ha reclamat que les mesures estiguin consensuades.

Aragonès ha agraït la tasca dels serveis d'emergències aquest diumenge i ha posat en valor que no hi ha hagut danys personals.