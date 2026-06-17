Anticorrupció demana retirar el passaport a Zapatero i compareixences quinzenals al jutjat després de declarar

César Vallejo Rodríguez - Europa Press
MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat la retirada del passaport a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, a més de compareixences quinzenals en seu judicial, després de la seva declaració com a investigat en el cas Plus Ultra que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama.
Així ho han confirmat a Europa Press fonts jurídiques al final de l'interrogatori, que s'ha estès durant tres hores. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que l'expresident ha negat davant el jutge Calama haver exercit una influència perquè l'executiu de Pedro Sánchez concedís el rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
L'acusació popular que lidera el PP ha sol·licitat el mateix que el ministeri públic i ha traslladat que Vox, Hazte Oír i Iustitia Europa --altres acusacions personades-- aposten per la presó provisional per a l'expresident, d'acord amb les mateixes fonts.
Ara el jutge Calama ha de resoldre sobre les sol·licituds del ministeri fiscal i les acusacions populars, els quals les han pogut traslladar en una vista breu de mesures cautelars després de la declaració. A les 13.00 hores, Zapatero ha abandonat l'Audiència Nacional.
Zapatero ha arribat aquest dimecres a les 8.48 hores a l'Audiència Nacional per declarar pel rescat de l'aerolínia i sobre les joies que li van confiscar en una caixa forta del seu despatx, la taxació preliminar de les quals s'estima en 1,3 milions d'euros.
L'expresident ha accedit per la porta principal de l'edifici, la que fan servir els jutges, en comptes de l'habitual per als visitants, després d'una petició a la Presidència del Govern central per motius de seguretat i autoritzada per l'Audiència Nacional.
El jutge va acordar interrogar Zapatero com a presumpte líder d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" per a "l'obtenció de beneficis econòmics".