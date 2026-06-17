Zapatero nega davant el jutge haver influït en el rescat de Plus Ultra

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha negat davant el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama haver exercit una influència perquè l'executiu de Pedro Sánchez concedís el rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
Així ho ha defensat aquest dimecres durant la seva declaració a l'Audiència, que continua, com a investigat davant el magistrat instructor del cas Plus Ultra, segons han indicat a Europa Press fonts jurídiques.
Zapatero ha arribat aquest dimecres a les 8.48 hores a l'Audiència Nacional per declarar pel rescat de l'aerolínia i la seva suposada influència perquè es concedís, i també sobre les joies que li van confiscar en una caixa forta del seu despatx i la taxació preliminar de les quals s'estima en 1,3 milions d'euros.
L'expresident ha accedit per la porta principal de l'edifici, la que fan servir els jutges, en comptes de l'habitual per als visitants, després d'una petició a la Presidència del Govern central per motius de seguretat i autoritzada per l'Audiència Nacional.
El jutge va acordar interrogar Zapatero com a presumpte líder d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" per a "l'obtenció de beneficis econòmics".
A més a més, l'expresident serà preguntat per l'origen de les joies que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) - de la Policia Nacional va descobrir al seu despatx i per les quals el jutge li atribueix un presumpte delicte fiscal i de contraban.