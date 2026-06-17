Les acusacions demanen al PP que reclami presó provisional per a Zapatero després de declarar com a investigat

MADRID 17 juny (EUROPA PRESS) -
Vox, Hazte Oír i Iustitia Europa han demanat aquest dimecres al PP, a qui el jutge del cas Plus Ultra va atorgar el timó de les acusacions populars, que reclami presó provisional per a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero al final de la seva declaració com a investigat pel rescat de l'aerolínia i les joies taxades en 1,3 milions que la Policia Nacional li va confiscar.
Així ho han traslladat a Europa Press fonts jurídiques d'aquestes tres acusacions populars abans de l'interrogatori a Zapatero davant el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama.
Les mateixes fonts han indicat que el PP ha consultat a la resta d'acusacions la seva posició de cara a la vista breu de mesures cautelars que volen que se celebri després de la declaració, ja que el jutge Calama només ha permès ser present a la sala al Partit Popular.
Calama atribueix a Zapatero el lideratge d'una suposada xarxa de tràfic d'influències en l'ajut de 53 milions d'euros concedida pel Govern central a l'aerolínia durant la pandèmia, a més de presumpte delicte fiscal i de contraban per les joies descobertes al seu despatx.
En aquest context, el president de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha assegurat en unes declaracions als periodistes que Espanya "no es pot tornar a permetre tenir un fugit més", en al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont, i ha defensat la presó provisional per a Zapatero.
Pardo ha qualificat el dia d'avui d'"històric", ja que és la primera vegada que un expresident "declararà com a imputat per una causa de corrupció". "Haurà d'aclarir l'origen de les joies i també, sobretot el més substancial, que és el rescat de Plus Ultra", ha subratllat.