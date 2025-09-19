Andueza i Illa comparteixen l'"agenda socialista de diàleg, pluralitat i defensa de drets" al País Basc i Catalunya

BILBAO 19 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PSE-EE, Eneko Andueza, i el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, han compartit aquest divendres la lectura que "una agenda socialista en benefici del diàleg, la pluralitat i la defensa dels drets, constitueix una oportunitat perquè tant el País Basc com Catalunya avancin en progrés, benestar i justícia social".
Andueza i Illa han mantingut una reunió a primera hora a Vitòria-Gasteiz, que ha servit de preàmbul a l'agenda oficial del president català al País Basc, que inclou un esmorzar informatiu amb la presentació de l'alcaldessa de la capital alabesa, Maider Etxebarria.
Posteriorment, farà una visita a Mondragón Corporación, a Arrasate (Guipúscoa), juntament amb el vicelehendakari i conseller d'Economia, Treball i Ocupació, Mikel Torres, per posteriorment, mantenir un esmorzar amb el lehendakari, Imanol Pradales, i finalment, una reunió amb el conseller d'Habitatge i Agenda Urbana, el també socialista Denis Itxaso.