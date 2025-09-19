Illa creu que es reconeixerà el català, el basc i el gallec a la UE si es manté "la unitat d'acció entre governs"

VITÒRIA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat "plenament convençut" que, si es manté "la unitat d'acció entre governs" a l'Estat, "tard o d'hora" s'aconseguirà el reconeixement del català, el basc i el gallec a la UE.
En un esmorzar informatiu organitzat a Vitòria-Gasteiz pel grup Prensa Ibérica i Grupo Noticias, Illa ha destacat que "la història d'Espanya és la història de la seva diversitat i la seva complexitat", i que el País Basc i Catalunya comparteixen "una mateixa voluntat de ser i de conviure", de defensa de la seva "història, cultura i llengua pròpies".
A més a més, ha rebutjat que les llengües cooficials siguin excloents quan s'apliquen a l'educació i l'administració, i ha afirmat que "el castellà o l'espanyol és una de les llengües més importants del món, amb un patrimoni de riquesa cultural i literària tremenda".
"És una sort, almenys per a mi, conèixer i dominar el castellà, però la meva llengua materna és el català. Quan reso, quan m'enfado molt --poques vegades, però alguna-- o si em poso tendre, em surt el català. És la llengua de la meva mare, és la meva cultura i és la meva identitat", ha explicat.
El president ha recordat que "la potència del castellà és tanta" que s'han d'impulsar "polítiques actives de protecció del català, del basc i del gallec, que són una riquesa col·lectiva", perquè, si no, "corren el risc de veure's disminuïdes en l'ús".
"Jo voldria, i no és així moltes vegades, que les persones de la resta de territoris d'Espanya, que viuen en territoris on no és oficial el català, el gallec o el basc, veiessin aquestes llengües com una riquesa també seva, com una invitació, com una porta oberta a una manera diferent de mirar el món, i les sentissin també, en cert sentit, com a pròpies", ha indicat.