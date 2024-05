Albiach acusa Puigdemont d'infravalorar qui hi hagi al Govern central: "Què s'ha cregut?"

Afirma que Comuns és l'única esquerra que no pactarà amb "la refundació de Convergència"

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha criticat que l'expresident i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, resti importància a qui hi hagi al Govern central: "Què s'ha cregut? Que les catalanes i els catalans no notarien la diferència entre un govern de coalició feixista i un govern de coalició progressista?".

Així s'ha pronunciat aquest diumenge en un acte dels Comuns a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) al costat de la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz; el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, i els números 3 i 6 per Barcelona, Andrés García Berrio i Núria Lozano.

Albiach ha preguntat a Puigdemont si creu que és el mateix un govern amb el líder de Vox, Santiago Abascal, o amb Yolanda Díaz: "Menys frivolitat, sisplau".

Ha subratllat que el vot dels Comuns és una garantia per "tenir Junts lluny del Govern" i per dir 'no' a projectes com l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i el Hard Rock, que qualifica de fracassats.

A més, ha criticat que aquesta setmana Junts ha votat al Congrés contra una proposta dels Comuns perquè els sindicats s'incorporin als consells d'administració de les empreses: "Perquè la dreta, tot i que es vesteixi de seda, dreta es queda".

NO PACTAR AMB LA DRETA

La candidata ha destacat que els Comuns són "l'única força d'esquerres que diu que no arribaran a acords amb la refundació de Convergència", i ha demanat a la resta de forces progressistes que no pactin amb la dreta.

Albiach ha apostat per anar més enllà, mirar cap al futur amb ambició i que hi hagi un Govern que "no demani perdó per ser qui és", i ha promès que els Comuns no es rendiran davant l'extrema dreta.