Díaz: "Ningú no doblegarà aquest govern"

Reclama a Feijóo que deixi de "laminar la política"



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que "ningú no doblegarà aquest govern" i que al PP li queda temps d'oposició, després que el president Pedro Sánchez s'ha retirat uns dies per reflexionar sobre el seu futur després de la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

Díaz ha protagonitzat un acte dels Comuns a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; la candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, i els números 3 i 6 per Barcelona, Andrés García Berrio i Núria Lozano.

També ha interpel·lat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Demano al senyor Feijóo que ja n'hi ha prou de laminar la política del nostre país, que compleixi amb els seus mandats constitucionals".

La vicepresidenta ha sostingut que "avui ha quedat de manifest el que representa el PP: que el soroll en política, el de debò, és un conjunt buit", i ha acusat textualment Feijóo de qüestionar les institucions i convertir la política en un femer.

"Heu votat bé, malgrat que no els agradés, i us demano que, amb força, amb una enorme serenitat, transmetem que som més i que es respectarà la legalitat democràtica al nostre país, que ells no manen, que els queda temps d'oposició", i ha afegit que el Govern central ha de generar esperança a la gent.

"LA MENTIDA"

Ha criticat que el PP no té programa per a Espanya: "Coneixeu alguna proposta del Partit Popular? La coneixeu? La mentida, la mentida i la mentida. No els importa gens la vida de la gent", i ha cridat a sortir a votar amb il·lusió el 12M.

La dirigent de Sumar ha lamentat que la gent a Espanya estigui commocionada, però "aquesta onada reaccionària a l'ofensiva no ve d'ara, ve des dels temps d'Aznar", i ha assegurat que Espanya no s'està mobilitzant per salvar un partit, sinó perquè el Govern de coalició continuï guanyant drets, ha dit textualment.

"TSUNAMI DEMOCRÀTIC DE VOTS"

"Us demano que convertiu aquesta campanya en un tsunami democràtic de vots, per continuar canviant la vida de la gent", i ha advertit que aquesta és una batalla llarga, en la qual està en joc la distribució dels salaris i el temps de la vida de la ciutadania.

Ha descrit la candidata Jéssica Albiach com "la cara de la intel·ligència", i ha cridat els catalans a votar igual que ho van fer en les passades eleccions generals del 23 de juliol del 2023, quan els Comuns van quedar en segona posició a Catalunya.

CONTRA EL HARD ROCK

Ha sostingut que Albiach representa una projecció diferent i que el futur "no passa per col·locar casinos o macrocasinos", en al·lusió al Hard Rock, sinó per defensar polítiques com la salut mental i bucodental i els drets de les classes treballadores.

Díaz també ha assegurat que representen la pujada del salari mínim i la reforma laboral, "de la qual avui presumeix el Govern de la Generalitat, que tenen paraules molt gruixudes però que han votat en contra d'una reforma laboral que avui millora la vida de la gent", ha dit en al·lusió als vots d'ERC.