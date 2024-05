Urtasun veu un bon primer pas que Puigdemont "admeti que no guanyarà les eleccions"

Critica que el PSOE "algunes vegades" hagi optat per quedar-se a la defensiva davant el 'lawfare'



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha considerat un bon primer pas que l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, "admeti que no guanyarà les eleccions", en assegurar en una entrevista d'Europa Press que es veu amb possibilitats de ser investit en segona volta.

Ho ha dit aquest diumenge en un acte dels Comuns a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) davant d'unes 300 persones, amb la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz; la candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, i els número 3 i 6 per Barcelona, Andrés García Berrio i Núria Lozano.

El ministre ha afirmat que Puigdemont admet que no guanyarà les eleccions perquè "l'únic Govern possible que hi ha a Catalunya en aquests moments és un Govern d'esquerres, és l'única majoria possible".

NO ÉS UNA "COMPETICIÓ"

També ha sostingut que no és el moment d'una "competició de veure qui ha estat més atacat" amb casos de 'lawfare', després que el president del Govern central, Pedro Sánchez s'ha retirat uns dies per reflexionar sobre el seu futur arran de la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

Ha criticat que Junts digués que s'ha de sortir plorat de casa, perquè la política "ha de ser humana", i ha subratllat que Sumar i els Comuns respectaran la decisió que prengui Sánchez aquest dilluns.

Urtasun considera que hi ha tres maneres d'afrontar aquesta situació: "La primera és pensar-se que un pot simplement erigir-se en un mur a la defensiva i esperar que l'onada reaccionària passi. Això és el que algunes vegades el Partit Socialista ha volgut fer", ha lamentat.

"A L'OFENSIVA"

Ha explicat que una altra opció és donar la batalla per perduda i passar a ser una esquerra resistencialista --ha dit textualment--, i ha defensat una tercera via, la que defensen Sumar i els Comuns: "A l'ofensiva, guanyant drets, regulant el lloguer, augmentant el salari mínim, enfrontant el canvi climàtic, governant amb ambició".

Ha subratllat que la seva formació no es conformarà amb ser espectadora del joc democràtic com assegura que agradaria a alguns partits: "Continuarem sent i som protagonistes dels temps que estem vivint, tot i que siguin difícils. En les pròximes eleccions a Catalunya, si els molesta un govern d'esquerres, en tindran dos".

Urtasun ha criticat que hagi partits que defensin el desenvolupisme dels anys 90 mentre que els Comuns saben dibuixar un futur per a Catalunya que lluita contra el canvi climàtic, i ha afegit que qui no entengui que aquest fenomen no es pot ignorar "és algú que no està preparat per governar la Catalunya del segle XXI".