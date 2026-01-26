Adif redueix la velocitat màxima a 80km/h en un tram de la línia Madrid-Barcelona per un trencament a la via

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Adif ha imposat un nou límit de 80 quilòmetres per hora en la velocitat màxima en què els trens poden circular a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, a causa de la presència d'un trencament a la via.
Fonts del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible apunten que aquest trencament "en cap cas posa en perill la circulació" i ja s'estan fent les intervencions adients des d'aquesta nit.
Un maquinista va comunicar la incidència diumenge al vespre en aquest tram de la línia Madrid-Barcelona, a l'altura de l'Espluga de Francolí, a la província de Tarragona.
"De manera immediata", segons defensen les mateixes fonts del Ministeri, Adif va mobilitzar els equips de manteniment, que han revisat les instal·lacions i han fet les primeres intervencions per reparar el carril.
Com a conseqüència, la circulació de pas per aquest punt es redueix fins que acabin les tasques de reparació.