Interrompuda la circulació de l'R2 Sud per la via 1 entre el Garraf i Sitges (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R2 Sud ha quedat interrompuda aquest dilluns cap a les 15.30 hores per la via 1 entre el Garraf i Sitges (Barcelona) per una incidència a la infraestructura, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
En un missatge a X, recollit per Europa Press, Adif explica que, a causa d'aquesta interrupció, els trens de la línia R2 Sud del nucli de Rodalies de Catalunya i trens de mitja distància Barcelona-Tarragona/Reus estan registrant retards.
També continua suspesa la circulació de l'R11 entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona; l'R8 a Rubí-Can Vallhonrat (Barcelona); i les línies R14, R15 i R16 entre Reus (Tarragona) i Tarragona.