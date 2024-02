Sánchez es reuneix a La Moncloa amb el president d'Andorra i reivindiquen el tractat de la UE amb els països no adscrits

MADRID, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut aquest dimarts al palau de La Moncloa el cap del Govern d'Andorra, Xavier Espot, i tots dos han reivindicat l'Acord d'Associació amb la Unió Europea, les negociacions del qual van concloure durant la presidència espanyola el passat mes de semestre.

Segons ha informat La Moncloa, els dos líders han coincidit que aquest tractat entre la Unió Europea, els seus estats membres i països no pertanyents a la UE és "beneficiós per a les dues parts, incloent els territoris pirinencs fronterers amb Andorra, alhora que envia un missatge d'unitat en un moment crucial per a Europa".

Així mateix, Sánchez i Espot han repassat l'augment de les interconnexions elèctriques, "fonamental per garantir la independència energètica i avançar cap a una transició verda i la cooperació transfronterera".

En aquest sentit, el Govern espanyol ha destacat "que la trobada ha evidenciat la bona sintonia i fluïdesa de la qual gaudeixen les relacions bilaterals entre països veïns".