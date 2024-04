Barcelona comparteix amb Nova York reptes en innovació digital i regulació d'habitatges turístics

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha viatjat aquest dijous i divendres a Nova York per compartir reptes en innovació digital i regulació d'habitatges d'ús turístic amb la metròpoli nord-americana.

L'agenda de Valls inclou una reunió amb representants de la NYC Office of Technology and Innovation de l'Ajuntament de Nova York per conèixer la seva estratègia en digitalització i intel·ligència artificial (IA), informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres.

També té programada una visita al centre de recerca IBM i la presentació de la 37a Copa Amèrica.

Valls es reunirà amb alguns operadors turístics de la ciutat com el gremi d'hotels novaiorquès i organitzacions com la Regional Plan Association per abordar la regulació dels habitatges d'ús turístic i l'aplicació de la IA en la planificació urbana.

El comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez, ha acompanyat Valls i s'ha reunit amb els equips de les 'Pride boards' de Miami i Nova York "amb l'objectiu de situar Barcelona en el mapa d'esdeveniments internacionals del col·lectiu LGTBI", recull el comunicat.