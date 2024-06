David Quirós (PSC), investit nou alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Té l'objectiu de pactar un full de ruta per a la ciutat amb cinc eixos amb la mirada en el 2050



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 15 juny (EUROPA PRESS) -

El socialista David Quirós ha estat investit aquest dissabte com a nou alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), després de la sortida de la fins ara alcaldessa Núria Marín, que ha exercit en el càrrec 16 anys amb successius mandats liderats pel PSC a la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants.

En un ple extraordinari convocat per formalitzar la sortida de Marín i triar la nova Alcaldia, Quirós ha rebut una majoria simple d'11 vots del seu partit, prous per ser triat alcalde, després que la resta dels grups polítics han donat suport cada un al seu propi candidat.

Quirós relleva així la històrica alcaldessa socialista Marín, que va arribar al càrrec el 2008 i ara deixa la màxima responsabilitat en el consistori un any després de revalidar el càrrec en les eleccions municipals del maig del 2023, coincidint, a més, amb les negociacions per constituir el Parlament i investir un nou president de la Generalitat.

UN ACORD EN CINC EIXOS PER AL 2050

En el discurs després de ser investit en el càrrec, Quirós ha anunciat que impulsarà un "gran pacte" amb l'horitzó en el 2050 per desenvolupar a la ciutat cinc reptes principals: la cohesió social i urbana; l'emergència climàtica; serveis públics de qualitat; la convivència i la seguretat; i el desenvolupament econòmic.

A curt i mig termini, Quirós s'ha proposat desenvolupar un pla urbanístic al nord de l'Hospitalet per unir uns barris on viuen el 50% dels veïns, a banda de col·laborar amb els ajuntaments de Cornellà, Esplugues i Barcelona en temes de regeneració urbana.

Quirós ha marcat l'habitatge com un altre dels principals reptes, amb un 85% del parc d'habitatge que supera els 50 anys, i també ha remarcat la necessitat de millorar els serveis públics a tots els barris i expandir zones verdes.

El nou alcalde ha proposat un nou pla per millorar els serveis públics, sobretot en l'àmbit educatiu, i ha informat que crearà una nova comissaria per a la policia local, un dels "deutes històrics" de la ciutat, ha dit.

Pel nou alcalde, millorar la convivència i la seguretat és una altra de les prioritats que ha d'afrontar l'Hospitalet per garantir drets i llibertats dels seus veïns, a més del foment econòmic en àmbits de la ciència, la tecnologia i la creativitat com a pilars per al desenvolupament local.

PSC, SENSE MAJORIA ABSOLUTA

El PSC és la primera força del consistori de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb 13 regidors dels 27 que té el ple municipal, seguit d'ERC (4 regidors), PP (4), Vox (3) i En Comú Podem (3).

La ja exalcaldessa Marín, en el seu discurs de comiat aquest dissabte, ha expressat que deixa el càrrec amb tranquil·litat perquè, diu, es queda un gran equip al consistori i perquè "David Quirós ho té tot per ser un excel·lent alcalde".

Davant això, tots els grups de l'oposició han carregat contra la gestió dels successius mandats de Marín, a qui li retreuen, entre altres crítiques, no respondre a les necessitats dels veïns i de deixar la ciutat pitjor que quan va entrar a l'Alcaldia el 2008.