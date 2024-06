Marín (PSC) formalitza la sortida de l'Alcaldia de l'Hospitalet (Barcelona) i defensa els seus mandats

Remarca que l'Hospitalet s'ha convertit en el "segon motor econòmic de Catalunya"

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

La fins ara alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha formalitzat aquest dissabte la sortida de l'Alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i ha reivindicat els seus mandats per haver aconseguit convertir la ciutat en el "segon motor econòmic de Catalunya".

"Deixo l'Ajuntament amb absoluta tranquil·litat, perquè hi ha un gran equip, perquè soc conscient que David Quirós ho té tot per ser un excel·lent alcalde", ha remarcat Marín, en el seu discurs de comiat en el ple extraordinari del consistori per triar el nou alcalde.

Marín va arribar a l'alcaldia de l'Hospitalet el 2008, i ara deixa la màxima responsabilitat en el consistori amb prou feines un any després de revalidar el seu càrrec en les eleccions municipals del 2023, coincidint a més amb les negociacions per investir un nou president de la Generalitat.

L'exalcaldessa ha assegurat que deixa la ciutat millor que quan va entrar al càrrec el 2008, malgrat haver afrontat l'última crisi financera, la crisi de la covid-19 i un context geopolític convuls en els últims anys.

Ha remarcat tres grans projectes que serveixen com a motors per canviar la ciutat: l'aposta pel turisme de congressos entorn de la plaça Europa; la cultura; i el clúster de biomedicina que es projecta a l'eix de la Gran Via a la ciutat i que pot generar milers de llocs de treball.

"POLÍTIQUES PROGRESSISTES"

Marín ha defensat les "polítiques progressistes" dutes a terme pels seus executius, i ha posat com a exemples les millores a carrers, escoles, centres culturals, zones verdes, biblioteques, piscines, residències, o centres de salut.

Ha subratllat que el principi que ha regit els seus executius ha estat les de fomentar activitat econòmica per generar riquesa que després pugui servir per millorar la vida dels veïns de la ciutat.

El ple ha generat gran expectació, amb nombrosos assistents de les files socialistes, com el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; i l'expresident de la Generalitat, José Montilla.

Altres assistents han estat els secretaris generals dels sindicats CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, i alcaldes metropolitans socialistes com el de Barcelona, Jaume Collboni; de Santa Coloma, Núria Parlón, o de Cornellà, Antonio Balmón.

En el mateix ple, també ha deixat el seu càrrec el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, el socialista Francesc Josep Belver i amic de la infància de Marín.