BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol pactar un govern de coalició i una proposta per als Pressupostos del 2025 abans d'acabar l'any: "És raonable que a partir de setembre a desembre totes les incògnites les anem treballant".

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres sobre habitatge protegit al barri de la Marina del Prat Vermell, preguntat per l'estat de les negociacions per ampliar el govern municipal i la incorporació d'ERC a l'executiu després del preacord aconseguit al juny.

Ha respost que durant agost no han conversat amb els grups de l'oposició, i en concret sobre ERC, ha insistit a respectar "els seus temps de presa de decisió" després que els republicans ajornessin el congrés per decidir si obstaculitzen al govern de Collboni i segueixi sense data de celebració.

Així, ha reiterat que durant el període de vacances "no s'ha mogut res" i que aspira al fet que en el darrer trimestre de l'any es puguin prendre ambdues decisions: l'ampliació del govern i els Pressupostos de 2025.

Sobre els comptes municipals, ha precisat que vol fer la proposta dels Pressupostos entre finals de setembre i octubre per poder continuar amb les inversions, com les de la segona fase de la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal.

"Aspirem al fet que en el darrer trimestre de l'any aquestes dues grans decisions les puguem prendre en el sentit que nosaltres voldríem, que és en un sentit progressista", i arribar a acords sense excloure a ningú, ha matisat.