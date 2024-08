Collboni afirma que no permetrà "normalitzar" les armes blanques i s'obre a utilitzar detectors

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que no pemitirá "normalitzar" l'ús d'armes blanques a la ciutat quan tenen lloc grans festes, com les de Gràcia o les de la Mercè, i s'obre a utilitzar detectors de metalls per localitzar-les quan hi hagi riscos.

Collboni ha fet aquestes declaracions durant un acte sobre habitatge protegit a la Marina del Prat Vermell, després de conèixer-se que, el passat 16 d'agost, una baralla entre cinc persones a les festes de Gràcia es va saldar amb tres ferits lleus per arma blanca i un detingut.

"Estem preocupats per un fet que ja aviso que no permetrem que es normalitzi, portar armes blanques especialment quan hi ha grans esdeveniments o festes. És un problema que ja s'ha avisat des de mossos que va creixent el últims anys", ha dit el primer edil.

Ha explicat que, encara que el Consistori manca de marc competencial per prendre determinades decisions, sí que està disposat al fet que es realitzin identificacions amb detectors de metalls per localitzar armes quan es consideri que hi ha riscos.

"Això no es pot normalitzar i no permetrem que es normalitzi la possessió d'armes blanques a la ciutat i menys quan hi ha festes. Prendrem les mesures que es determinin en cada cas".